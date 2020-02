Bernie Sanders alla conquista degli elettori ispanici in Nevada

Il 13 febbraio Bernie Sanders non era fisicamente presente al municipio di Las Vegas per l’evento organizzato da un gruppo ispanico di difesa dei diritti civili, ma l’entusiasmo per la sua campagna elettorale era ancora palpabile. Anche se tre dei suoi rivali – l’ex sindaco di South Bend, in Indiana, Pete Buttigieg; la senatrice Amy Klobuchar del Minnesota; l’uomo d’affari Tom Steyer – erano presenti di persona e hanno ricevuto una calda accoglienza, la folla perlopiù composta da latinos ha cominciato a intonare “Bernie, Bernie” quando il senatore del Vermont è apparso in streaming.

Anche se le primarie del Partito democratico sono partite in due degli stati più bianchi del paese (Iowa e New Hampshire), Bernie Sanders sta già riscuotendo grandi consensi tra gli elettori di origine latinoamericana. In entrambi, Sanders ha rivendicato una vittoria schiacciante nell’elettorato latino, e ora affronterà il suo banco di prova più importante in Nevada, uno stato quasi al 30 per cento latinoamericano e che organizza il suo caucus il 22 febbraio. Anche se altri candidati potrebbero ridurre lo svantaggio, il successo di Sanders invia già da ora un chiaro segnale al resto del suo partito: la sua attenzione nei confronti dei latinos sta pagando, e i suoi avversari democratici hanno ora un immenso lavoro da fare per tenere il passo.

L’affluenza generale al caucus dell’Iowa è stata simile a quella del 2016, ma Matt Barreto, cofondatore della Latino Policy and Politics Initiative dell’Università della California a Los Angeles, mi dice che secondo le sue stime quella dell’elettorato latino è almeno raddoppiata rispetto a quattro anni fa, esprimendosi nettamente a favore di Sanders. Il senatore del Vermont ha ottenuto il 51 per cento dei voti nei trenta distretti elettorali dello stato con più elettori ispanici, mentre nei 12 distretti a maggioranza ispanica ha convinto il 66 per cento di quanti si sono recati al caucus, secondo un’analisi dell’Università della California.