Nato a Luhansk e cresciuto a Donetsk – le due province dell’Ucraina orientale oggi al centro della guerra tra Kiev e Mosca – Bubka si formò seguendo le orme del fratello Vasilij, di tre anni più grande e a sua volta saltatore con l’asta per la selezione sovietica prima e ucraina poi. Talento cristallino, Sergej nell’estate del 1984 non aveva neppure 21 anni ma deteneva già vari record del mondo, al chiuso e all’aperto. Il boicottaggio dell’Unione Sovietica e di altri 13 paesi del blocco socialista gli impedì di partecipare alle olimpiadi di Los Angeles, dove sarebbe stato il favorito indiscusso.

Anzi, quasi sempre. Sfortunatamente per lui, molti dei pochissimi insuccessi s’intrecciano col palcoscenico più prestigioso dell’atletica: i giochi olimpici. Per precocità e longevità Bubka avrebbe potuto vincere quattro, forse anche cinque ori. Ma il destino ha voluto altrimenti.

Icona sportiva globale tra anni ottanta e novanta, Bubka è un caso esemplare di atleta capace di creare un’identificazione quasi totale, agli occhi del grande pubblico, tra la propria disciplina e sé stesso. Anche chi non sapeva nulla di atletica leggera sapeva che dietro a quel nome facile da pronunciare, evocativo, liberatorio, c’era il dominatore assoluto del salto con l’asta. A vederlo in televisione, con le narici larghe, il viso segnato e il mento sporgente che gli faceva scomparire i denti di sotto, uno gli avrebbe dato molti più anni di quelli che aveva. Mai ti saresti aspettato quella forza, quella capacità di impugnare un’asta così pesante e correre così leggero. Bubka sembrava sempre sul punto di conficcarsi l’asta nel petto e morire. Poi invece volava in alto e oltre l’asticella, senza nemmeno sfiorarla e ricadendo sul materassino.

Nel 1988, a Seul, le cose andarono come dovevano andare, e sarebbe stata l’unica volta: con un salto di 5,90 metri, lontano dal suo primato mondiale di 6,06, ma comunque record olimpico, Bubka occupò il gradino più alto di un podio tutto sovietico. L’onta di Los Angeles era lavata. E nei quattro anni successivi niente sembrò potersi frapporre tra lui e la gloria, neppure il crollo dell’Unione Sovietica: Bubka collezionò vittorie, record e titoli mondiali.

Nel luglio del 1992 si aprirono le olimpiadi di Barcellona, le prime dopo la caduta del muro di Berlino. Anche nello sport, la sfida tra Mosca e Washington cominciava a cedere il passo all’affermazione di un’unica superpotenza. Furono le olimpiadi del celebrato Dream Team, la squadra di basket statunitense. Nella recente serie The Last Dance, trasmessa in queste settimane, si racconta a un certo punto di come Michael Jordan fosse allora, più che un fenomeno sportivo, un’icona globale tout court. Per illustrare il concetto vediamo la stella dei Bulls camminare per le strade di Barcellona, ai piedi di un gigantesco telone pubblicitario della Nike che copre i sette piani di un edificio e che ritrae lo stesso Jordan. Quello che non si dice, ma si vede, è che sul telone, accanto a Jordan e grande uguale, c’è proprio Bubka. Per la Nike fu una scelta logica: i due campioni delle due ex superpotenze, ora riuniti sotto il logo dell’azienda. La fine di una storia e l’inizio di un’altra. Per il Dream Team il tragitto verso l’oro olimpico fu una marcia trionfale. Per Bubka il destino aveva in serbo un tracollo inimmaginabile, senza attenuanti.

Bubka si presentò in pedana forte del primato olimpico e di quello mondiale all’aperto di 6,11 metri, ottenuto a Digione due mesi prima. Non più sovietico ma non ancora (sportivamente) ucraino, Bubka vestiva i colori della Squadra unificata, emanazione olimpica della precaria Comunità degli stati indipendenti. Che, per inciso, finirà al primo posto per medaglie, d’oro e totali.

Durante le qualifiche niente lasciò intuire alcunché di sinistro. Per arrivare alle finali a Bubka bastò un salto: 5,60 metri appunto, uno scherzo per lui, ma comunque il miglior risultato tra gli atleti in gara. Salto pulito, saluti al pubblico, niente da segnalare.

Tonfo metallico

Due giorni dopo, la catastrofe. Durante il primo tentativo Bubka si arrestò a metà rincorsa, un presagio funesto. Dopo aver fallito il secondo salto, con l’asticella posta a 5,70, si ritrovò improvvisamente e inaspettatamente con le spalle al muro. Sbagliando sarebbe stato fuori, ma azzeccando il salto avrebbe potuto ancora mirare all’oro. La scelta dei 5,75 metri era pienamente alla sua portata, ma la tensione non era per questo meno palpabile. Anche il pubblico era con lui, come dimostrava l’applauso ritmato e sentito. Respirando forte, Bubka prese la rincorsa, piantò l’asta a terra, e si inarcò verso il cielo. Ma non arrivò neanche vicino a superare l’asticella, che cadde sul materassino con tonfo metallico.