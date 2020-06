Alcune date sono scolpite nella memoria collettiva dei neri americani. Molte ovviamente sono legate a eventi dolorosi, come il 31 maggio del 1921, quando bande di bianchi invasati presero d’assalto – con tanto di attacchi aerei – il quartiere nero di Tulsa, in Oklahoma, scatenando una guerra che causò la morte di un numero imprecisato di afroamericani (i rapporti ufficiali parlarono di 26 neri uccisi, ma secondo alcune stime furono duecento); una ferita che Donald Trump ha deciso di riaprire il 20 giugno organizzando un comizio proprio a Tulsa, e proprio mentre in tutto il paese si chiede giustizia per George Floyd e si scende in piazza contro il razzismo.

Ma ci sono date che servono a celebrare la sovrumana capacità di resistenza degli afroamericani, e in molti casi riguardano lo sport. Tra tutte forse la più importante è il 15 aprile del 1947, il giorno in cui Jackie Robinson scese in campo per la prima volta con i Brooklyn Dodgers, nel mitico stadio di Ebbets Field davanti a 26mila spettatori (tra cui 14mila neri), abbattendo le barriere razziali nel baseball statunitense. Oggi Robinson viene celebrato come nessun altro sportivo americano: il 15 aprile di ogni anno si organizzano cerimonie in tutti gli stadi e tutti i giocatori della Major league baseball (Mlb, la principale lega del paese) scendono in campo indossando quello che era il suo numero, il 42.

L’aura di eroismo e coraggio che si è creata intorno alla figura di Robinson – a cui sono stati dedicati molti libri e vari film, l’ultimo nel 2013 – ha comprensibilmente oscurato le storie di quelli che vennero prima di lui, e che probabilmente gli diedero la forza per sfidare uno dei mondi più bianchi e conservatori dello sport americano. Robinson conosceva sicuramente la storia di Moses Fleetwood Walker, che esordì nel campionato professionistico nel 1884, un periodo in cui non solo era impensabile che un afroamericano giocasse a baseball con i bianchi, ma era abbastanza frequente che quelli come lui venissero linciati, dati alle fiamme, impiccati e torturati per cose come entrare in una stanza dove c’erano donne bianche o salutare con poca riverenza un uomo bianco.

Fratelli inseparabili

Per la verità Walker non fu il primo nero a giocare nel campionato professionistico. Qualche anno prima di lui c’era stato William Edward White, che scese in campo per una sola partita della lega nazionale, il 21 giugno del 1879. White, che era nato nel profondo sud (Milner, Georgia), non era molto scuro di carnagione e per tutta la vita cercò, comprensibilmente, di passare per bianco. Solo alcune ricerche successive permisero di identificarlo come il primo uomo di discendenza africana a giocare da professionista. Moses Fleetwood Walker fu quindi il primo giocatore nero – e il primo sportivo nero in assoluto – a rivendicare il suo retaggio e a sfidare apertamente il bigottismo della società americana.

Potè farlo anche perché, a differenza di White, proveniva da una zona del paese dove essere nero non era necessariamente una condanna a morte. Era nato in Ohio – uno stato che fin dalla sua fondazione, nel 1803, aveva vietato la schiavitù – nella città di Mount Pleasant, che per via della grossa comunità quacchera era un posto insolitamente accogliente per gli afroamericani. I suoi genitori, entrambi di etnia mista, si sposarono nel 1843 e nell’arco di quasi vent’anni misero al mondo sei figli. L’ultimo fu Weldy, che per tutta la vita avrebbe seguito fedelmente il fratello maggiore Moses. Frequentarono insieme il liceo di Steubenville, dove cominciarono a giocare a baseball, e poi andarono al college di Oberlin.

Lì Moses diventò uno studente modello, particolarmente bravo nella meccanica e nella retorica. Si dimostrò anche uno dei migliori giocatori del campus, esaltato dal giornale locale per i suoi fuoricampo. Di quel periodo è rimasta una foto (quella che illustra questo articolo) in cui si vede Moses – il primo seduto a sinistra – con un’aria determinata, quasi di sfida, che pochi afroamericani potevano permettersi di esibire in quel periodo: ha un baffo che gli dà un aspetto signorile, le braccia conserte e le gambe accavallate, guarda verso sinistra della fotocamera mentre gli sguardi di tutti gli altri sono rivolti a destra o verso l’obiettivo. In piedi (terzo da sinistra) c’è suo fratello Weldy.