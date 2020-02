Per Lennon e McCartney

Quando ero un giovane alla scoperta del mondo musicale cercavo di documentarmi leggendo la stampa specializzata (= soprattutto Rockstar). Così, quando trovai un articolo su Pino Daniele nel quale si spiegava quanto ricordasse Milton Nascimento, decisi di lanciarmi e comprai un suo bel best of (stampa brasiliana, grazie a Buscemi, il mio negozio di riferimento milanese, che era pieno di materiale importato chic). C’era dentro la #canzonedelgiorno, che mi acchiappò prima per il titolo, poi perché è potentissima, tanto lontana dalla poca musica brasiliana che conoscevo già, cioè quella di João Gilberto. Milton è enorme, e potrebbe tenere in piedi questa rubrica da solo per un mese. Accontentatevi di quel che c’è oggi, poi frugate su Spotify per conto vostro.