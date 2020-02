Butto soldi al club

Cominciare la settimana con lo ska 2 tone è sempre una buona idea. Era il 15 aprile 2019 quando questa rubrica cominciò con la stessa frase. Siccome è vero, riecco un lunedì all’insegna degli Specials, con un pezzo del loro primo album. Nel 2008 Bbc Music magazine gli dedicò un bell’articolo ricordando l’impatto del revival ska nel Regno Unito di Margaret Thatcher: “Provate a immaginare se ci fosse qualcosa di altrettanto anticonformista e appropriato in questo momento di tracollo economico mondiale”. Non c’è, ma per fortuna gli Specials sono sempre con noi anche per regalarci questa trascinante #canzonedelgiorno, che ci lascia fino alla fine in sospeso con il trombone di Rico su come buttare i soldi.