I Doors sono un gruppo che, quando si è adolescenti, è difficile non amare. È soprattutto a causa di Jim Morrison, artista bello e maudit che scriveva poesie lisergiche. Era anche morto. O no? Per distinguermi, io li trovavo insopportabili, anche se poi qualche disco me lo compravo perché, se ascoltavo senza pensarci troppo, piacevano anche a me. La #canzonedelgiorno è la loro prima hit, 1967, ed è tornata in voga a casa mia grazie a un artista da balcone, che non l’ha fatta neanche malaccio.