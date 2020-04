Elvis Costello era una presenza di punta della scena britannica negli anni della new wave. Poi, nel 1980, insieme ai suoi Attractions se ne uscì con Get happy!!, un album fulminante che profumava molto di musica pop nera, nel sound come nei pezzi (che sono 20!). Comincia con la #canzonedelgiorno, meno di due minuti perfetti per scaldarsi in attesa delle altre diciannove canzoni. Get happy!! è uno di quei rari dischi per i quali valeva la pena di prendere l’edizione con un bonus cd di demo, inediti e scarti vari (totale pezzi: 50!!), ma non è più in catalogo. Pazienza!!