I decabristi sono i componenti delle società segrete russe che prepararono dei moti di rivolta contro lo zar nel dicembre del 1825. In inglese si chiamano decemberists, che è anche il nome di una band di Portland, nell’Oregon, capitanata da Colin Meloy. Avevano una grande passione per le storie. La #canzonedelgiorno è loro, e racconta una love story tormentata perché i due protagonisti appartengono a due gang rivali. Ho sentito i Decemberists in concerto a Milano, nel 2015. Facevano uno spettacolone.