Capita d’incontrare una canzone per caso, di volerle bene ma di non cercare di scoprire qualcosa di più su di lei. Per me la #canzonedelgiorno è una di queste. È dei Jayhawks, band di alt country del Minnesota della quale non so niente tranne che ha fatto questo pezzo. È dal loro quarto album, Tomorrow the green grass, del 1995. È bello, è triste – come si può intuire già del titolo, che significa “triste” – e ha un arrangiamento molto elegante, con bei cori e archi sobri e comunque trascinanti. Da quando mi è tornato in mente sto cercando di ricordarmi chi me l’ha fatto scoprire, ma niente. Non è una ragione sufficiente per non farlo sentire anche a voi.