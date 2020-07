Ieri Daniele Cassandro ha ripescato sul sito di Internazionale The Trinity session dei Cowboy Junkies. Nell’album della band canadese c’è anche una cover della #canzonedelgiorno, secondo pezzo dell’incredibile inizio dell’ultimo lp dei Velvet Underground, Loaded, del 1970. Andò malissimo, come tutti i dischi della band di Lou Reed, anche se era chiaramente il tentativo di trovare una strada un po’ più di successo. Non importa: è sempre bellissimo.