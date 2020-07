L’8 maggio vi avevo proposto i Jam che facevano una cover di Move on up. Ma l’originale e potentissimo Curtis Mayfield che ci aveva fatto di male? Niente, anzi. Così oggi la #canzonedelgiorno è l’apertura del suo primo lp da solo, Curtis, del 1970. È sempre un punto di riferimento, oltre che un pezzo molto adatto in questo momento storico. Dice che all’inferno ci andremo tutti, però lui è sicuramente in qualche altro posto più bello.