I They Might Be Giants sono un duo di New York formato da John Linnell e John Flansburgh. Sono tra i padri fondatori della musica lo-fi, realizzata con pochi mezzi e tanta fantasia. Nel 1985, quando non c’era un computer in quasi tutte le case e internet non esisteva ancora, per entrare in contatto con il pubblico inventarono Dial-a-Song, una segreteria telefonica nella quale i due registravano regolarmente pezzi più o meno completi per sentire i quali bisognava fare un numero del quale si trovava la pubblicità sulla stampa specializzata. Sono ancora in attività e continuano a fare le loro canzoni brevi, inclassificabili e spassose.

Nel 1988 Linnell, in cerca d’ispirazione, cominciò a sfogliare l’elenco del telefono e scoprì che c’erano quattro pagine di persone con lo stesso cognome di due lettere senza vocali. Nacque così la #canzonedelgiorno, che apre il loro secondo lp, Lincoln. È solo uno dei loro tanti gioiellini: cercatevi altre cose online, ora che si può, perché sono sempre per lo meno divertenti.