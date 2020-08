Era il 1982, Ben Watt aveva 19 anni e telefonò a Robert Wyatt per fargli sentire le sue canzoni. A Wyatt, sempre generoso supporter dei giovani colleghi, piacquero tanto che finì per registrarle a casa sua insieme a Watt. Diventarono il 12” Summer into winter, che uscì nel 1982 per la Cherry Red Records e comincia con la #canzonedelgiorno. Dopo trentotto anni tornerà in commercio il 29 agosto per il Record Store Day, in una bella edizione in vinile blu. Cercatevelo, che è splendido.