I Sundays nacquero come duo a Bristol con l’incontro di Harriet Wheeler, cantante, e David Gavurin, chitarrista: facevano entrambi l’università nella città del sudovest inglese, che stava per diventare un centro cardinale del nuovo pop britannico. Alla fine degli anni ottanta i due si spostarono a Londra e misero su una band con altri due compagni d’università. Il loro primo album, Reading, writing and arithmetic, uscì all’inizio del 1990 per la Rough Trade e diede il via alla loro carriera, finita nel 1997 dopo altri due dischi. La #canzonedelgiorno è un singolo tratto da quel primo lp, piccola perla di jangle pop malinconico. Conquistò un inatteso primo posto nella classifica di rock alternativo degli Stati Uniti.