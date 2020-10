Era il 1980 e Pino Daniele pubblicò il suo terzo album, quello che lo impose come una delle voci più belle e originali del pop italiano. Il titolo programmatico, Nero a metà, metteva subito in chiaro il cocktail dell’artista napoletano, tra black music e grande tradizione melodica anche nella lingua, sempre in bilico tra inglese, italiano e dialetto partenopeo. La #canzonedelgiorno è uno dei suoi pezzi bandiera. E non invecchia mai.