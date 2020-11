Ieri in questa pagina c’era una band britannica degli anni ottanta che si chiama The Chords. Sono simpatici, ma i Chords veramente famosi sono un gruppo vocale di New York dei primi anni cinquanta. La loro unica hit, del 1954, passa alla storia come uno dei pezzi più trascinanti della grande storia del doo-wop. È la #canzonedelgiorno. Non invecchia mai.