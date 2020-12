I supereroi Marvel e dintorni non mi hanno mai detto niente, neanche da bambino. Per fortuna oggi c’è qualcuno che m’introduce a questo mondo assurdo con dei film adatti. Uno, appena visto, è Doctor Strange, che tra i suoi meriti ha la #canzonedelgiorno da The piper at the gates of dawn, il primo lp dei Pink Floyd, del 1967. Diventarono presto rock star per giovani vecchi, ma allora erano potentissimi e basta. Sentitevi tutto l’lp. Il mix originale in mono non ha i rumorini che rimbalzano a destra e sinistra ma picchia molto di più di quello stereo quindi, as usual, è meglio. Qui è quella di YouTube.