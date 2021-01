Gli Easybeats erano una band australiana di grande successo negli anni sessanta (forse non tutti sanno che uno dei loro chitarristi era il maggiore dei fratelli Young. Gli altri due diventarono ben più celebri con gli AC/DC). Vi avevo già segnalato Friday on my mind, la loro hit più famosa, qualche anno fa. Stamani la #canzonedelgiorno è un’altra, del 1966, ed è un caposaldo della british invasion dagli antipodi.