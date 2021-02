Era il 1985 e The Family, uno dei mille progetti paralleli di Prince, pubblicò il suo primo album. Non se ne accorse quasi nessuno. Così nel 1989 Prince ne tirò fuori la #canzonedelgiorno, una ballatona, e la diede a Sinéad O’Connor per il suo secondo album, I do not want what I haven’t got. Uscì come singolo prima dell’lp e andò ai primi posti delle classifiche di tutto il mondo, diventando un vero standard moderno.