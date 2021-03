Nella musica nera degli anni cinquanta e sessanta c’erano molte macchine. Ogni tanto erano nei nomi dei gruppi (The Cadillacs, The Flamingos, The Edsels), ogni tanto nel titolo delle canzoni. Come la #canzonedelgiorno, un pezzo di Mack Rice che nel 1966 diventò un successone per Wilson Pickett, colosso del soul più grintoso dell’epoca. Nel video è live. Curiosità del giorno: nel 1969 Pickett spuntò al festival di Sanremo con un pezzo dell’allora giovane Lucio Battisti.