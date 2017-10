Donald Trump e l’arte di distruggere un accordo

Tempo fa Donald Trump ha definito L’arte di fare affari, il libro scritto nel 1988 con il giornalista Tony Schwartz, uno dei risultati di cui va più orgoglioso. Ha detto anche che è il suo secondo libro preferito, subito dopo la Bibbia. È esattamente il tipo di autobiografia che ci si può aspettare da un milionario borioso che si è arricchito nell’America degli anni ottanta: uomo di successo che spiega alla gente comune come vincere negli affari e nella vita. Trump racconta (in realtà sembra che Schwartz l’abbia scritto tutto da solo) la storia della sua vita da imprenditore come una cavalcata epica, dai giorni in cui si faceva le ossa nella periferia del Bronx agli ordini del dispotico padre Fred al momento in cui ha messo le mani su Manhattan, ovviamente tralasciando le perdite, gli intrallazzi e i cattivi affari. Il tratto comune di tutto il libro è la capacità di concludere un accordo vantaggioso con chiunque e in qualunque situazione.

Dopo nove mesi alla Casa Bianca, Trump avrebbe già abbastanza materiale per scrivere (o chiedere a un ghost writer di farlo per lui) un sequel politico di quel libro, che potrebbe intitolare L’arte di distruggere gli accordi. Il presidente aveva già cancellato numerosi provvedimenti voluti da Barack Obama – dall’inquinamento alle armi – ma nell’ultima settimana il progetto di demolire l’eredità del suo predecessore e trasformare il ruolo degli Stati Uniti a livello internazionale ha avuto un’accelerata impressionante.

Attacco al clima

Il primo passo è stato probabilmente anche il più prevedibile. Il 9 ottobre Scott Pruitt, direttore dell’Agenzia per la protezione ambientale (Epa), ha annunciato che l’amministrazione cancellerà il Clean power plan, la più importante misura approvata da Obama per ridurre le emissioni di anidride carbonica degli Stati Uniti. Il piano prevedeva di ridurre entro il 2030 le emissioni delle centrali elettriche del 32 per cento rispetto ai livelli del 2005. Concedeva incentivi agli stati per smettere di usare i combustibili fossili e adottare fonti rinnovabili. Davanti a decine di minatori in una città del Kentucky chiamata Hazard (pericolo), Pruitt ha detto che la “guerra al carbone” è finita e ha ribadito quello che Trump dice da due anni: la lotta contro i cambiamenti climatici rallenta la crescita economica degli Stati Uniti.

Nel paese le centrali elettriche alimentate con gas naturale e carbone sono responsabili di più di un terzo delle emissioni totali di anidride carbonica. Come ha fatto notare il New York Times, molti stati stanno già abbandonando il carbone per i suoi costi eccessivi, ma la decisione di Trump potrebbe rallentare questa transizione. E, naturalmente, allontanerà ulteriormente gli Stati Uniti dall’impegno preso alla conferenza sul clima di Parigi del 2015. Mesi fa Trump ha annunciato di voler portare il suo paese fuori dall’accordo

Come abbiamo già detto in questa rubrica, l’aggressività con cui Trump si è scagliato contro le regole sull’inquinamento e il razionamento delle risorse ha entusiasmato la sua base elettorale delle zone rurali del paese, e sta permettendo al presidente di crearsi un credito politico destinato a durare.

Svolta sulla sanità

Pochi giorni dopo Trump ha spostato la sua attenzione sulla sanità, annunciando delle misure che potrebbero avere conseguenze molto serie, e preoccupanti, per il sistema sanitario nazionale. Frustrato dai fallimentari tentativi della maggioranza repubblicana di cancellare l’Obamacare e sostituirlo con una legge che riduca drasticamente il ruolo dello stato nella sanità, Trump ha deciso di prendere la situazione in mano, di fatto usando i suoi poteri presidenziali per sabotare il sistema sanitario nazionale.