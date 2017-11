Disforia nazionale

Nulla si cancella, nulla si riscrive su ciò che è già stato scritto: il sole cocente, la voce di Sotiria Bellou, il numero esatto di volte che bisogna girare a destra e a sinistra per trovare la casa, le buganvillee umide, i gatti addormentati o affamati. Quando riesco ad articolare due brevi frasi gli abitanti mi parlano in greco, ma alla terza capiscono che non posso più seguire la conversazione e allora mi chiedono “Da dove vieni amico?”, io rispondo “da Barcellona” e cerco di non riflettere troppo.

La casa dove dormo è a due passi da quella in cui ha vissuto Leonard Cohen. La casa è anonima ma la strada porta il suo nome: odos Leonard Cohen. Pensavo che andare a Hydra mi sarebbe servito a fare pulizia nel cervello. Non pensavo a delle vacanze, ma a svuotare l’archivio, a scaricare la memoria, a cancellare, a inizializzare. Ma nulla si cancella né si inizializza. Anche le macchine non possono essere inizializzate. Chi dice di cancellare dice una bugia. Come spiegava Derrida commentando Freud, la memoria è una sorta di lavagna magica sulla quale continua ad apparire quello che è già stato inserito.

Le moderne valige con le rotelle fatte per i viaggi urbani diventano scatole assurde e impossibili da spostare lungo le strade lastricate dell’isola. I muli carichi di bagagli variopinti si arrampicano fino al villaggio prendendo stretti sentieri quasi verticali o scalinate in pietra e sono una metafora delle condizioni di vita nel terzo millennio. I nostri corpi sono come questi muli: muscoli preistorici e silenziosi che trasportano sul loro dorso un futuro tecnologico e sofisticato. Ma senza i muli non c’è progresso e l’economia non avanza.

Non vedo la nazione, non la sento, non la capisco. Sono insensibile alle modalità affettive che suscita la patria

Oggi per la prima volta la domanda che segue questa affermazione non è più “Barça o Real Madrid?” (i greci sono dei grandi tifosi), ma piuttosto “catalano o spagnolo?” e io rispondo “né l’uno né l’altro”. “Po-po-po”, dicono loro, che in greco significa più o meno “non è possibile!”.

Mentre seguo lo svolgimento del conflitto tra indipendentisti catalani e unionisti spagnoli dall’altra parte del Mediterraneo, mi rendo conto di soffrire di un’incapacità a comprendere quello che gli uni e gli altri definiscono “nazione”. Non vedo la nazione, non la sento, non la capisco. Sono insensibile alle modalità affettive che suscita la patria. Patria, padre, patriarcato, ho ormai abdicato da queste cose. Non capisco a cosa si riferiscono gli uni e gli altri quando parlano della “loro storia”, della “loro lingua”, della “loro terra”. Spagna, Catalogna, sono nomi che non mi fanno vibrare. Non risuona nulla in me. Al contrario, ho sempre ascoltato la parola Spagna con diffidenza e paura.

Forza, limite, negazione

La nazione è riconosciuta come stato dove esistono la norma, la violenza, i confini, la frontiera. Così lo scorso 1 ottobre si è espressa l’esistente nazione-stato-Spagna nei confronti della non esistente nazione-stato-Catalogna: come forza, come limite e come negazione. Da questo punto di vista lo stato-nazione è il limite che impedisce la realizzazione della democrazia. Una costituzione che legittima e protegge questo esercizio della violenza non è una garanzia di democrazia, al contrario è l’espressione del limite stesso di una possibile democrazia futura.

Non concepisco né il mio corpo né la mia esistenza politica in quanto parte della nazione spagnola. Né identità né indipendenza. Concepisco la mia esistenza politica solo in funzione di altri corpi viventi, in una relazione al tempo stesso di estraneità e di dipendenza. Il mio popolo è quello dei muli, dei malnati, degli apolidi. Chi mi interessa sono i non popoli in via di creazione, le non comunità politiche la cui espressione sovrana espressa come potenza eccede i limiti del potere, i corpi silenziosi del mondo che non sono definiti come popoli, chi porta il futuro sulle sue spalle e a cui nessuno concede la legittimità di soggetto politico. Il solo statuto che capisco è quello dell’estraneità: vivere là dove tu non sei nato, parlare una lingua che non è la tua e farla vibrare con un altro accento, fare in modo che le tue parole siano grammaticalmente giuste ma foneticamente devianti.