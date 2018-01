Lettera di un trans contro il regime dei sessi

Da quest’altra parte del muro Parlo da uomo trans e non pretendo in alcun modo di rappresentare un collettivo o una fazione. Non parlo e non posso parlare in quanto eterosessuale né in quanto omosessuale, benché io conosca e viva entrambe le condizioni, perché quando si è trans queste categorie diventano obsolete. Parlo come transfuga di genere, come fuggitivo della sessualità, come dissidente (magari maldestro, perché mi mancano codici prestabiliti) di un regime della differenza sessuale. Parlo come auto-cavia della politica sessuale che vive l’esperienza, ancora non tematizzata, di esistere da entrambi i lati del muro, e che a forza di scavalcarlo quotidianamente comincia a essere stufo, signore e signori, della rigidità recalcitrante dei codici e dei desideri imposti dal regime eteropatriarcale.

Non parlo come uomo che appartiene alla classe dominante, la classe di quelli a cui è assegnato il genere maschile alla nascita e sono educati come esponenti della classe governante, quelli a cui si concede il diritto o meglio da cui si pretende (ed è una chiave analitica interessante) l’esercizio della sovranità maschile.

nel fuoco incrociato riguardo alle politiche di molestie sessuali, vorrei prendere la parola in quanto contrabbandiere tra due mondi, quello “degli uomini” e quello “delle donne” (due mondi che potrebbero non esistere ma che qualcuno si sforza di mantenere separati con una sorta di muro di Berlino di genere) per portarvi notizie dalla posizione di “oggetto trovato” o piuttosto di “soggetto perduto” durante la traversata.

Dopo le scosse della rivoluzione sessuale e anticolonialista del secolo passato, i patriarchi etero si sono imbarcati in un progetto di controriforma, a cui si aggiungono oggi le voci “femminili” che vogliono continuare a essere “importunate/disturbate” . Questa sarà la guerra dei mille anni, la più lunga delle guerre, considerando che riguarda la politica della riproduzione e i processi attraverso i quali un corpo umano si costituisce in quanto soggetto sovrano. Sarà la più importante delle guerre, perché in gioco non c’è un territorio ma il corpo, il piacere e la vita.

L’eterosessualità non è solo, come dimostra Wittig, un regime di governo, ma anche una politica del desiderio. La specificità di questo regime è che si incarna in quanto processo di seduzione e dipendenza romantica tra agenti sessuali “liberi”. Le posizioni di Robocop e Alien non sono scelte individualmente e non sono scelte in modo consapevole. L’eterosessualità necropolitica è una pratica di governo che non è imposta da coloro che governano (gli uomini) a coloro che sono governati (le donne), ma si fonda piuttosto un’epistemologia che fissa le definizioni e le rispettive posizioni degli uomini e delle donne attraverso una regolazione interna.

Questa pratica di governo non prende la forma di una legge, ma la forma di una norma non scritta, di una trasgressione di gesti e codici che hanno per effetto quello di stabilire nella pratica della sessualità una divisione tra ciò che può e non può essere fatto. Questa forma di servitù sessuale si basa su un’estetica della seduzione, su una stilizzazione del desiderio e su una dominazione costruita storicamente e codificata erotizzando la differenza del potere e perpetuandola. Questa politica del desiderio è precisamente ciò che mantiene in vita l’ancien régime sesso-genere, nonostante tutti i processi legali di democratizzazione e di empowerment delle donne. Questo regime eterosessuale necropolitico è degradante e distruttivo quanto lo erano il vassallaggio e la schiavitù nell’epoca dell’illuminismo.

Estetica dell’eterosessualità

L’attuale processo di denuncia e visibilizzazione della violenza fa parte di una rivoluzione sessuale, tanto inarrestabile quanto lenta e sinuosa. Il femminismo queer ha fissato la trasformazione epistemologica come condizione di possibilità di un cambiamento sociale. Significa rimettere in discussione l’epistemologia binaria e la naturalizzazione dei generi affermando che esiste una molteplicità irriducibile dei sessi, dei generi e delle sessualità. Oggi comprendiamo che la trasformazione libidinale è importante quanto la trasformazione epistemologica: è necessario modificare il desiderio. È necessario imparare a desiderare la libertà sessuale.

Per anni la cultura queer è stata un laboratorio di nuove estetiche di sessualità dissidente, davanti alle tecniche di soggettivazione e ai desideri dell’eterosessualità necropolitica egemonica. Siamo in molti ad aver abbandonato da tempo l’estetica della sessualità Robocop-Alien. Abbiamo scoperto le culture butch-fem e bdsm con Joan Nestle, Pat Califia e Gayle Rubin, con Annie Sprinkle e Beth Stephens, con Guillaume Dustan e Virginie Despentes, abbiamo imparato che la sessualità è un teatro politico in cui il desiderio (e non l’anatomia) scrive la sceneggiatura. È possibile, all’interno della finzione teatrale della sessualità, desiderare di leccare suole di scarpe, di voler essere penetrato in ogni orifizio o di cacciare l’amante in un bosco come se fosse una preda sessuale. In ogni caso due elementi separano l’estetica queer da quella eteronormalizzata dell’ancien régime: il consenso e la non naturalizzazione delle posizioni sessuali. L’equivalenza dei corpi e la redistribuzione del potere.