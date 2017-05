Emmanuel Macron è una vittoria anche per l’Europa

Le difficoltà arriveranno, e anche le delusioni. Arriveranno presto e saranno numerose, ma queste elezioni, oltre a darci un nuovo presidente, sono un grande avvenimento per la Francia, l’Europa, il mondo intero.

La Francia ha avuto l’audacia di fare una scommessa folle. La Francia che si inabissava nel pessimismo e nella disperazione, la Francia che aveva dimenticato il suo rango di quinta potenza economica del mondo, che non credeva più in se stessa e sembrava non volere altro futuro se non quello della chiusura delle porte e delle finestre, questa Francia che il mondo stentava a riconoscere, ha scelto di eleggere come presidente un giovane di 39 anni che un anno fa si è messo in testa di ridisegnare lo scacchiere politico nazionale e di assumere il comando del paese restituendogli coraggio, autostima ed energia con una campagna basata sull’unità europea.

L’investimento per il futuro

L’immagine della Francia ne esce rinnovata, l’immagine che la Francia aveva di se stessa e l’immagine che il mondo aveva della Francia. L’elezione di Emmanuel Macron segna anche una svolta per l’Europa, per questa unione fuori della quale nessuna potenza europea può competere con gli stati-continente, vecchi ed emergenti, che plasmeranno il nuovo secolo.

Emmanuel Macron non è solo l’uomo che ieri ha fatto risuonare l’Inno alla gioia, l’inno dell’Europa, davanti alla piramide del Louvre. È soprattutto l’uomo che arriva nel momento più adatto, perché l’Unione se la passa male e i suoi cittadini se ne sono disamorati al punto tale che i leader nazionali hanno capito che bisogna dare un nuovo slancio al progetto comunitario, armonizzare i regimi fiscali e le protezioni sociali proseguendo verso un’Europa a più velocità in cui chi vorrà andare più lontano e più in fretta potrà farlo, dando l’esempio.