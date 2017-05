L’intesa tra Francia e Germania per un’Europa più forte 

Vedremo come andrà a finire. È sui risultati e non sulle intenzioni che giudicheremo il contributo di questo incontro di Berlino, ma resta il fatto che Angela Merkel ed Emmanuel Macron non si sono limitati a manifestare la calorosità del loro rapporto e la grande fiducia reciproca.

A breve termine i due leader si sono impegnati a concordare una modifica della direttiva sui lavoratori distaccati all’estero, un’armonizzazione del diritto d’asilo e della sua applicazione nei due paesi per dividere meglio il peso dell’accoglienza dei rifugiati e una maggiore reciprocità negli scambi tra i paesi dell’Unione e i paesi non europei per rispondere alla concorrenza sleale con un’uniformità di regolamenti. In questo modo la cancelliera e il presidente hanno espresso la loro volontà di affrontare problemi economici e politici scottanti.

A lungo termine Merkel e Macron hanno deciso di definire nelle prossime settimane una road map che permetta di lavorare insieme per riformare il funzionamento dell’Unione e dell’eurozona. Angela Merkel non ha chiuso alcuna porta e ha addirittura aperto a una modifica dei trattati, indispensabile per concretizzare le proposte di Macron sulla creazione di un ministero dell’economia dell’eurozona e sul finanziamento, attraverso prestiti comuni, di investimenti nell’industria del futuro.