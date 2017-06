Un giorno nero nella lotta al riscaldamento globale

Si è ritirato dagli Accordi di Parigi, senza sorprendere nessuno. Nei giardini verdi e soleggiati della Casa Bianca, davanti a un parterre di parlamentari a lui vicini, Donald Trump ha annunciato la sua “ritirata” incassando una salva di applausi, ma non è questo il punto fondamentale.

Il presidente americano ha poi ribadito di non essere stato eletto “per rappresentare gli abitanti di Parigi, ma quelli di Pittsburgh”, sottolineando che l’Accordo avvantaggia l’India e la Cina a scapito degli Stati Uniti e che il mondo “smetterà di ridere di noi”, ovvero della presunta ingenuità degli americani.

Trump ha insistito e si è ripetuto. “È arrivato il momento di mettere Youngstown Ohio, Detroit Michigan e Pittsburgh Pennsylvania davanti a Parigi Francia”, perché “non voglio che niente ostacoli il nostro cammino”, quello del risanamento dell’economia americana, che a sentire Trump sarebbe partito dal momento della sua elezione.

È il Trump della campagna presidenziale quello che ha parlato davanti allo studio ovale, ricordando le sue promesse elettorali e presentandosi come difensore dei “dimenticati”, dei minatori e degli operai dell’industria pesante di cui vorrebbe salvare i posti di lavoro con questo passo indietro che, a sentire lui, non rappresenta affatto una minaccia per l’ambiente.

Giovedì il presidente degli Stati Uniti sembrava ancora in campagna elettorale, ma perché si comporta così dato che è già stato eletto? La risposta è semplice. Trump vuole mobilitare nuovamente la sua base elettorale per affrontare le difficoltà sempre maggiori causate dai legami stretti l’anno scorso tra la sua squadra e l’ambasciata russa a Washington. “L’America prima di tutto”, ha ripetuto. La sfida lanciata al resto del mondo, agli altri 194 paesi che hanno firmato l’Accordo di Parigi, serve a creare attorno a lui uno slancio sovranista e nazionalista che possa proteggerlo.