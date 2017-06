Le donne leader del Regno Unito

Naturalmente si parte da Elisabetta. Da 65 anni la monarchia britannica è incarnata da una donna. Ma in realtà è tutta la vita politica del Regno Unito che oggi è in mano a donne eccezionali. Si prosegue con Theresa May, primo ministro conservatore dalla pettinatura impeccabile, immune anche al fallimento alle legislative di giovedì scorso, alla violenta contestazione che sta subendo all’interno del suo partito e alle trattative contro di lei e alle sue spalle avviate da laburisti e conservatori alla ricerca di un compromesso con l’Unione europea. May, sessant’anni, è seduta su un seggiolino eiettabile. Ancora alle prese con il negoziato con il Dup, il partito unionista dell’Irlanda del Nord di cui avrebbe bisogno per ottenere una maggioranza parlamentare, questa figlia di un pastore, favorevole al matrimonio gay ed ex ministro dell’interno di David Cameron, resta impassibile e sorridente nella tempesta, come se percorresse un sentiero di mattoni d’oro tra applausi entusiasti. A prescindere dalle valutazioni sul suo operato politico, questa donna ha dimostrato di avere fegato.

Senza Arlene Foster Theresa May non avrà alcuna maggioranza, ma insieme a lei non sarà facile lavorare