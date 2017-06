Il mondo secondo Emmanuel Macron

È una lettura obbligata. Se vogliamo capire su quali concezione del mondo e su quali aspirazioni per la Francia e l’Europa si basa la politica di Emmanuel Macron, dobbiamo leggere la lunga intervista concessa a Le Figaro e ad altri giornali dell’Unione europea e pubblicata giovedì 22 giugno.

Il punto di partenza è una constatazione. “L’Europa è il solo luogo al mondo in cui le libertà individuali, lo spirito di democrazia e la giustizia sociale si sono sposati così profondamente”. È un’affermazione indiscutibile. Gli Stati Uniti hanno le libertà individuali e lo spirito di democrazia (più o meno) ma non la giustizia sociale, dimenticata da un paese che ha appena fatto un passo indietro sull’assistenza medica per tutti.

Fatta eccezione per il Canada, l’Europa (e nello specifico l’Unione europea) è il bastione delle libertà e dello stato sociale. Il presidente della repubblica vuole difendere questo bastione e dotarlo degli strumenti necessari per estendere la sua influenza in un momento in cui si moltiplicano i regimi autoritari che rispettano solo apparentemente la democrazia e non concedono reali libertà.