L’Europa deve aiutare i sogni democratici del Medio Oriente

Due anni dopo l’Iran, sono arrivate le rivoluzioni arabe. Due anni dopo le rivoluzioni arabe sono arrivate le manifestazioni in piazza Taksim, a Istanbul. Meno di due mesi fa, l’Iran si è nuovamente mobilitato per rieleggere al primo turno il riformatore Hassan Rohani alla presidenza della repubblica.

“In queste regioni bisogna saper parlare a tutte le potenze coinvolte per trovare un’intesa e costruire”, ha dichiarato Macron. “Non propongo di sostituirci ad altri popoli imponendo i nostri princìpi e i nostri valori, perché non vogliamo creare altri stati falliti”.

Non era il nocciolo del suo intervento, ma l’argomento non è stato ignorato. Rivolgendosi alle due camere nella giornata di lunedì, Emmanuel Macron ha parlato anche dell’Europa e della politica estera per ribadire la priorità di un rilancio politico dell’Unione e pronunciando due frasi sul Medio Oriente che meritano di essere citate e discusse.

Fatta eccezione per la Tunisia, tutti questi movimenti sono stati selvaggiamente repressi, ma bisognerebbe essere ciechi e sordi per non capire che presto o tardi ritorneranno, perché le nuove generazioni di musulmani non vogliono più vivere sotto le dittature e il terrore jihadista. Sotto la cenere continua a covare una rivoluzione democratica nel mondo islamico. Quindi non si capisce perché la Francia dovrebbe parlare solo agli stati del Medio Oriente e alle loro dittature, ignorando una gioventù che condivide i nostri valori.

In questo modo Parigi scommetterebbe sul passato, non sul futuro.

Solidarietà necessaria

Emmanuel Macron non vuole un’altra Siria, un’altra Libia, un altro stato fallito. Ma la Siria è uno stato fallito per colpa del suo dittatore, e la Libia sarebbe nelle stesse condizioni della Siria se Muhammar Gheddafi fosse ancora al comando. Se il paese è in piena anarchia è perché le grandi potenze hanno fatto un passo indietro dopo la morte del dittatore anziché impegnarsi a stabilizzare il paese.

Macron sembra convinto che sia stato l’interventismo occidentale a scatenare il caos in Medio Oriente. Ma se è vero che l’avventura irachena di George W. Bush ha fatto precipitare la situazione, questo caos è prima di tutto il frutto della stanchezza delle dittature, dell’insofferenza del popolo nei loro confronti e di un cambiamento generazionale.

Non è mettendo un coperchio che stabilizzeremo questa regione, ma accompagnando la sua evoluzione. Questo significa parlare agli stati mediorientali ma anche dire ai popoli di questi paesi che la Francia e l’Europa, in quanto democrazie, sono solidali con la loro voglia di un cambiamento democratico.

(Traduzione di Andrea Sparacino)