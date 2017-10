La seconda investitura di Xi Jinping

Per Xi il Partito comunista è l’apparato che deve gestire la rinascita cinese. Questo apparato deve dunque essere forte e disciplinato, ed è Xi a controllarlo senza alcuna pietà per i leader, la cui corruzione è troppo palese, e per i dissidenti, sempre preoccupato di assicurarsi la devozione degli alti quadri.

La Cina si trova come in un periodo di ricostruzione postbellica, ma la crescita non può essere eterna

Evidentemente la portata dei nuovi poteri che il presidente cinese conquisterà è cruciale, ma ci sono altri interrogativi ancora più importanti.

Innanzitutto resta da capire fino a quando la Cina potrà mantenere la sua crescita economica, ancora vicina al 7 per cento annuo. Il paese partiva da così in basso che è in una fase di boom dagli anni ottanta. La Cina si trova come in un periodo di ricostruzione postbellica, ma la crescita non può essere eterna, e quando cambierà il vento l’economia mondiale ne sarà profondamente colpita, mentre i cinesi chiederanno conto e ragione a un apparato che non gli potrà più assicurare un miglioramento del tenore di vita, la promessa su cui poggia la dittatura.

A quel punto si aprirà un periodo di grande incertezza, e se la Cina riuscirà a superarlo, bisognerà porsi una seconda domanda: Pechino saprà trovare un equilibrio con gli Stati Uniti? O invece le due potenze nel Pacifico si scontreranno per il controllo dell’Asia? Per il momento questo inquietante punto di domanda resta senza risposta.

