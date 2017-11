La conferenza di Ginevra potrebbe accelerare l’uscita di scena di Assad 

I tentativi precedenti non alimentano l’ottimismo. L’Onu ha già organizzato sette incontri tra i gruppi siriani alla ricerca di un accordo di pace, senza però ottenere il minimo progresso. L’ottavo incontro si aprirà il 28 novembre a Ginevra proprio mentre la tensione tra l’Iran e l’Arabia Saudita è alle stelle e la crisi libanese è tutt’altro che risolta. Sembrerebbe che ci siano tutte le condizioni per un ennesimo fallimento, ma non possiamo escludere piccoli passi avanti, per tre motivi.

Il primo è che la coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti e appoggiata sul campo dai curdi ha avuto la meglio sul gruppo Stato islamico (Is). Il regime di Damasco e i suoi alleati russi e iraniani non possono più comportarsi come se i jihadisti e i ribelli fossero un tutt’uno e qualsiasi concessione politica da parte loro favorirebbe i terroristi. Finalmente affrontiamo il nocciolo dell’intera vicenda, ovvero il futuro politico della Siria. Questo renderà più chiari i dibattiti.

L’uscita di Assad

Il secondo motivo per cui il prossimo vertice potrebbe non essere sterile come i precedenti è che riunirà i diversi movimenti di opposizione e di lotta armata. Dopo essersi incontrati la settimana scorsa a Riyadh su invito delle autorità saudite, i movimenti hanno formato una delegazione unica che li rappresenterà a Ginevra adottando una posizione comune per ribadire la richiesta di un’uscita di scena di Bashar al Assad, a loro dire indispensabile per qualsiasi processo di transizione politica.

È una posizione ferma, più dura di quella degli occidentali che sono sempre più evasivi sulla sorte del presidente siriano. Tuttavia il principale ostacolo sulla via di un compromesso è finalmente chiaro. Se ci sarà una trattativa, è possibile che possa dover fare i conti con i reali poteri di cui disporrebbe Assad fino al suo definitivo ritiro.