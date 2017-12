L’Alabama spaventa Trump e fa sperare i democratici

Era solo un’elezione suppletiva. L’Alabama doveva sostituire uno dei suoi senatori entrati a far parte del governo. Eppure il voto, che ha premiato i democratici, è sulla bocca di tutti negli Stati Uniti, non senza ragioni.

È la prima volta negli ultimi 25 anni che l’Alabama elegge un senatore democratico. Il candidato repubblicano, Roy Moore – nemico degli omosessuali, paladino della religione e accusato di aver molestato alcune minorenni – era sostenuto da Donald Trump. Moore era prima di tutto l’uomo di Stephen Bannon, ex consulente politico del presidente e grande teorico della necessità di rompere con l’apparato tradizionale repubblicano per riportare al centro dello scacchiere gli elettori bianchi delle piccole città e delle campagne che non si sentono rappresentati e che hanno votato in massa per Trump.

In discussione in Alabama c’erano anche il presidente e ciò che rappresenta, ed ecco che Trump è stato sconfitto proprio nello stato dove si pensava che i democratici non potessero vincere.

Convincere l’elettorato nero

La situazione è tanto più intrigante se pensiamo che si tratta anche di una rivincita dell’apparato repubblicano e di un partito, dai militanti ai semplici elettori, che non si riconosce in questo presidente, nei suoi metodi, nei suoi uomini e nei suoi tweet.

In definitiva, però, i repubblicani perdono un voto al senato, e ora devono capire da cosa nasce la sconfitta del 12 dicembre. Se il motivo sono le accuse di pedofilia nei confronti di Moore allora non c’è da preoccuparsi troppo, perché evidentemente i candidati alle elezioni di metà mandato del prossimo novembre non presentano lo stesso “inconveniente”. Ma se il problema fosse proprio Trump? Bisognerebbe prendere le distanze dal presidente e magari tentare di metterlo in stato d’accusa?