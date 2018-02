In Medio Oriente cambiano alleanze e tradizioni

Per mettere in chiaro le cose, tra l’altro, i turchi si preparano a cambiare nome alla strada che ospita l’ambasciata americana ad Ankara chiamandola “ramo d’olivo”, lo stesso nome dell’operazione militare in Siria contro i curdi alleati degli americani.

Questa paura è talmente forte che la Turchia ha inviato il suo esercito in Siria per attaccare le milizie curde siriane, le stesse che sono alleate degli Stati Uniti e hanno avuto un ruolo di primo piano nella vittoria contro il gruppo Stato islamico (Is).

Il 9 febbraio, inoltre, lo studioso e ambientalista iraniano Kavous Seyed Emami (accusato di spionaggio) è morto in prigione. Si parla di suicidio, ma già quattro associazioni accademiche hanno scritto al presidente della repubblica Hassan Rohani per chiedergli di scoprire la verità. Non si era mai visto. Gli universitari si comportano come se vivessero in una società democratica. Dopo le manifestazioni di fine anno contro il caro vita, tutto sembra improvvisamente possibile in Iran.

Tutto questo però non è nulla rispetto alla situazione dell’Arabia Saudita, dove il giovane principe ereditario vuole rafforzare la monarchia attaccando i giovani e le donne, al punto tale che un dignitario religioso ha appena dichiarato alla radio che indossare l’abaya, la tunica nera che indossano le donne saudite, non è da considerarsi obbligatorio, è sufficiente un abbigliamento modesto. Come se tra Teheran e Riyadh fosse in atto una gara a chi è più moderno.

(Traduzione di Andrea Sparacino)