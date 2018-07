La sfida per salvare l’Unione europea

Tutto sembra andare malissimo. Dell’unità europea abbiamo già parlato. Le due grandi forze politiche che la difendevano, la democrazia cristiana e la socialdemocrazia, sono infatti in netto calo, perché non riescono più, in assenza di un’unità politica dell’Europa, a frenare la regressione sociale imponendo a un capitale senza frontiere il rapporto di forza che potrebbe permettere la nascita di una potenza pubblica di portata continentale.

Lo stato europeo, inevitabilmente federale, non incontra il favore degli elettori, spaventati di perdere il controllo sul potere politico. L’unità europea è sempre più indebolita da questo circolo vizioso in cui i cittadini rimproverano all’Unione di non saperli proteggere e al contempo si rifiutano di concederle i mezzi per farlo.

Un’Europa politica

Possiamo davvero credere che l’unità europea sia spacciata, ora che Donald Trump e Vladimir Putin sembrano alleati per distruggerla e spartirsi la gestione del mondo? È possibile. L’Unione potrebbe realmente sgretolarsi lasciando in piedi solo la sua facciata di Bruxelles. Questo a meno che l’interesse principale dei paesi membri riesca a oltrepassare le divergenze sempre più sfumate tra le varie correnti (ancora maggioritarie) che comprendono la necessità impellente di costruire un’Europa politica.

Ciò non vuol dire che tra destra e sinistra non esista più alcuna differenza, ma che ci si potrà pensare una volta realizzata l’unità europea. Per la destra e la sinistra è arrivato il momento di collaborare, così come accaduto ai tempi della resistenza.