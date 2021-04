Non ho mai ascoltato dischi rap pensando che fossero raccolte di racconti. Soprattutto se erano album statunitensi: tutta l’epica di Jay-Z, Kendrick Lamar o Pusha T spingeva verso il grande romanzo. Ascoltando Solo tutto, il secondo disco di Massimo Pericolo, mi è venuta in mente Lot, la raccolta di Bryan Washington (Racconti Edizioni). Leggere un disco rap come un’antologia di racconti lo priva di una responsabilità generazionale, ma allo stesso tempo lo valorizza per una capacità preziosa: far intuire tutta la vita che sta dietro a un bozzetto. È strano dirlo per un paroliere avventuroso come Massimo Pericolo, ma in Solo tutto c’è il tentativo elegante di fondersi con l’ambiente di Brebbia, in provincia di Varese.