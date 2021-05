Cose che ricordo dalle conversazioni con alcuni musicisti: un batterista mi ha raccontato che suonava anche mentre dormiva, con gli spasmi muscolari implacabili, a battere ritmi forse nuovi e che avrebbe voluto registrare con un macchinario ancora da inventare. Quando il cantante dei News For Lulu mi ha spiegato cosa significava vivere in una città diversa dalla band – lui a Londra, loro a Pavia – e comunicare attraverso demo, file provvisori, basi temporanee, raccontandosi a distanza la musica che ognuno di loro stava ascoltando, fuori dalla sala prove, in attesa di una nuova sintesi. In entrambi i casi ho pensato che bisogna avere il coraggio di perdere le canzoni, che perdere le canzoni serve anche a liberare i corpi, il giorno dopo, o perfino anni dopo.

Dentro al singolo Rooms, che anticipa Ready for what, il quarto album dei News For Lulu, ci sono sia la sintesi sia la perdita: è un brano scritto da una band che si è ritrovata in studio dopo tante conversazioni parallele e trasformazioni private, e fa dei suoni perduti che si sentono in sottofondo il suo punto di forza.