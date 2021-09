Subito dopo aver letto un ritratto assurdo di Elon Musk scritto da Douglas Coupland per il Guardian – sì, quello di Generazione X – in cui l’imprenditore liquida i diritti dei lavoratori, celebra il colonialismo su Marte e viene fuori come un incrocio tra Stephen Hawking e Kurt Cobain, ho un attimo di panico: penso che non ho mai capito molto di criptovalute e non so più leggere gli status di Grimes su Twitter.

Grimes che pure è stata il mio portale per una certa musica post-internet, fumettosa e glitch, lei così emo, industrial e rosa. Per prendere in giro Coupland e ribellarmi al grunge che si rimbambisce, corro a cercare un disco che si faccia beffe della sua gravitas postmoderna fuori tempo e mi ricopra di fluorescenza aliena. E così recupero (DANZǝ), un’antologia indipendente emersa dalla comunità hyperpop/glitch/breakcore italiana. Sono parole di cui intuisco i contorni, ma che non mi appartengono. Che sollievo ascoltare un disco e non sapere tutto, che sollievo non condividere una lingua e farsi grattare i nervi come faceva la trap agli inizi.