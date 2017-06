Una dieta scandalosa

Per i miei genitori non è mai stato un problema che mia sorella fosse gay, invece non accettano che io sia vegana e mi fanno sentire in colpa con i miei figli. Come li convinco a rispettare la mia scelta?–Emma

Ricordo quando Alessandra Mussolini gridava in tv: “Meglio un figlio fascista che frocio”. I tempi sono cambiati e oggi probabilmente griderebbe: “Meglio un figlio fascista che vegetariano”. Ma visto che per i tuoi genitori è meglio una figlia lesbica che vegana, e che per loro l’orientamento sessuale non è un problema, dovresti riposizionarti come veganosessuale: una vegana attratta sessualmente solo da altri vegani.

I veganosessuali esistono davvero. Tra le testimonianze raccolte dall’antropologo John Sorenson nel suo Defining critical animal studies ci sono affermazioni tipo: “Sono fermamente convinta che siamo ciò che mangiamo e quindi ho seri problemi con i liquidi corporei dei non vegani”. Oppure: “Non potrei mai baciare delle labbra attraverso cui sono passati corpi di animali morti”. Racconta ai tuoi che ci sono delle app per incontri tra veganosessuali e fagli notare quanto spesso si senta la frase: “Per me un vegano può fare ciò che vuole, ma un bambino per crescere bene ha bisogno di genitori carnivori”, e difficilmente gli sfuggirà il parallelo con tua sorella.

Se però non vuoi diventare veganosessuale ascolta un consiglio da chi è stato gay ai tempi della Mussolini: non sprecare energie a convincere gli altri della tue scelte. Assicurati invece con il pediatra che la tua dieta per i bambini sia equilibrata e poi continua per la tua strada.