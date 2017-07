Un selfie con mamma

Sono leggermente infastidito dall’abitudine di mia moglie di farsi i selfie con nostra figlia. Come glielo spiego che a volte esagera? –Davide

Qualche giorno fa mia sorella, piena di tenerezza, mi ha mostrato una bellissima foto del suo compagno con la loro bambina in braccio. E poi, con un velo di malinconia, ha aggiunto: “Io una foto così carina con lei ancora non ce l’ho”. In un’epoca in cui per fare una foto ci vogliono meno di tre secondi ci siamo abituati a documentare la nostra vita in modo molto più capillare rispetto al passato. E a quanto pare il compito di immortalare la vita dei bambini si è andato ad aggiungere alla lunga lista di doveri che spettano esclusivamente alle madri.

“Il triste motivo per cui noi mamme ci facciamo i selfie con i figli”, scrive la giornalista Kasey Edwards, “è che non vogliamo essere invisibili nella storia fotografica della nostra famiglia, e siccome nessuno si preoccupa di farci le foto con i bambini, ce le facciamo da sole”. Ci sono padri che passano pochissimo tempo con i figli mentre le mogli non fanno altro per anni, ma a giudicare dalle foto nel loro hard disk si potrebbe pensare il contrario. Un uomo che prende il telefono e decide di fare una foto alla mamma dei suoi figli le sta dicendo che in quel momento la trova bellissima. E importante. Prima di innervosirti per il comportamento di tua moglie, quindi, chiediti quand’è l’ultima volta che le hai fatto una foto con tua figlia. La risposta potrebbe farti vedere le cose da tutto un altro punto di vista.