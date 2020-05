Anche se a dirlo mi sento una madre (e una persona) un po’ snaturata, ti confesso una cosa di cui quasi mi vergogno: il periodo di quarantena con i figli mi mancherà.–Letizia

Attraversiamo un periodo spaventoso dal punto di vista della salute pubblica e del contesto economico. E molte famiglie hanno subìto perdite durissime a causa del coronavirus. Ma non credo sia irrispettoso nei loro confronti dire che, per chi non ha avuto contagi, l’obbligo di restare a casa ha svelato alcuni lati inaspettatamente piacevoli. Per farti sentire meno in colpa ti scrivo le cinque cose positive della quarantena che sto apprezzando di più.