“Le notizie pubblicate su @deuxmoi sono dichiaratamente congetture e non fatti”, scrive Francesca Carington sul settimanale britannico Tatler . “Eppure si tratta di informazioni che creano dipendenza, perché gran parte del loro fascino nasce dalla totale banalità delle notizie: quale panino ha ordinato Chris Evans (prosciutto cotto, cetriolo, un po’ di mostarda - ‘e lascia sempre la mancia’); la lista di richieste per il camerino di Jennifer Lopez; la marca di crema per il viso preferita di Jennifer Aniston. Poi ogni tanto spunta anche qualche storia più succosa – tipo chi si è fidanzato con chi. Ma come la stessa creatrice dell’account ha confermato in varie interviste, nessuno scandalo la emoziona quanto quei piccoli aneddoti sulla vita della star”. Se qualche episodio può sembrare piccante – come la donna che ha accusato Steve Tyler degli Aerosmith di averle passato le piattole tredici anni fa – molti dei post si riducono a una sorta di recensione sul modo in cui le star si comportano nella vita quotidiana: se sono maleducati o irrispettosi nei confronti di camerieri e commessi, oppure se sono persone gentili con tutti, come per esempio sembrano confermare i post di chi ha avuto a che fare con Emma Watson, Julienne Moore o Drew Barrymore.

“È stato un effetto domino”, ha spiegato sull’edizione americana di Vanity Fair , che l’ha intervistata in forma anonima in un articolo intitolato “La regina del gossip per caso”. La donna ha raccontato che riceveva centinaia, a volte migliaia di proposte al giorno tra le quali poi ne sceglieva una decina da postare come story. “A volte ha fatto dei veri scoop”, scrive la giornalista Maureen O’Connor. “Per esempio ha svelato il matrimonio di Scarlett Johansson con il comico Colin Jost ed è stata la prima a parlare dello scandalo sessuale che ha travolto la megachurch di Hillsong, molto frequentata dalle celebrità. Un giorno ha condiviso una soffiata sulla separazione di Zoe Kravitz da suo marito, ‘basata sull’evidente cambio di tono dei suoi post più recenti su Instagram’; poche ore più tardi l’addetto stampa di Kravitz ha confermato la notizia alla redazione di People”.

Per i mesi successivi la donna ha continuato a ricevere e ripostare pettegolezzi non verificati sui personaggi famosi, e oggi il suo account si avvia a raggiungere il milione di follower, tra i quali ci sono anche alcune delle celebrità di cui si occupa, come le modelle Gigi e Bella Hadid.

Con Vanity Fair però la creatrice di @deuxmoi ha ammesso di aver pubblicato a volte anche notizie che riteneva false, solo per il gusto di creare scalpore. D’altronde lo spirito dei post è reso ben chiaro dalla bio presente sull’account: “Le dichiarazioni su questo profilo non sono state confermate da fonti indipendenti. Credete a quello che postiamo o non credete a nulla. Tutto questo è fatto solo per R-I-D-E-R-E”. Mano a mano che @deuxmoi diventava un fenomeno di massa, la sua misteriosa curatrice ha comunque cominciato a nascondere il nome di alcune celebrità citate nelle soffiate, lasciando ai commentatori il facile compito di indovinare di chi si trattasse. Ma comunque a proteggerla da eventuali cause di diffamazione è la stessa legge che negli Stati Uniti protegge i social network dal contenuto pubblicato dai propri utenti: dato che sul profilo sono presenti screenshot di post scritti da altri, @deuxmoi è tutelata dalla sezione 230 del Communication decency act, che ritiene le piattaforme digitali non responsabili legalmente per quello che scrivono i loro iscritti.

Al momento si ignora se dietro l’account @deuxmoi ci sia ancora la sua creatrice o se, come lei stessa ha paventato di voler fare in varie interviste, nel frattempo abbia venduto tutto a un’azienda di comunicazione. In ogni caso @deuxmoi può essere considerato il caso più eclatante di fonte di pettegolezzi realizzata in crowdsourcing e la sua storia è un esempio del profondo cambiamento che sta attraversando l’industria del gossip.

Prima di tutto non è un caso se la sua ascesa così repentina sia avvenuta nell’anno della pandemia che, tra i tanti motivi, sarà ricordato anche per essere stato l’anno in cui gli utenti di internet hanno soppiantato le tradizionali fonti di notizie scandalistiche di stampa e tv. “Il covid ha cambiato il sistema del gossip e potrebbe essere un cambiamento permanente”, scriveva Yasmin Gagne sul sito Fast Company alla fine dello scorso anno. “Se clicchi sulla galleria delle star di People.com ti rendi conto che in questi mesi le celebrità stanno facendo solo quello che facciamo tutti: vanno a fare la spesa in tuta da ginnastica. O nel weekend al massimo si fanno una triste passeggiata socialmente distanziata con qualche amico. L’infinita sequenza di foto scattate dai paparazzi a personaggi famosi con la faccia completamente coperta dalla mascherina e gli occhiali da sole non fa più notizia. Con la maggior parte delle persone chiuse in casa per la pandemia, sembrerebbe che in giro ci sia una grave carenza di gossip. E invece se vai a spulciare tra i profili delle celebrità è tutta un’altra storia, e magari scopri così che Demi Moore ha deciso di passare il lockdown con il suo ex marito Bruce Willis”.

Cementando una tendenza già in atto da anni, i social network nel 2020, specialmente nei mesi del lockdown, sono diventati il principale canale di notizie sulle persone famose. Chiuse in casa come tutti gli altri e senza serate mondane, concerti o tappeti rossi su cui farsi fotografare, le celebrità sono state costrette ad alimentare personalmente il ciclo di notizie che le riguarda, postando molti più contenuti sui propri canali social. Per quanto riguarda il sistema hollywoodiano, il momento più emblematico di questa nuova realtà è stata l’uscita di un video composto di filmati in cui 25 star hanno cantato a cappella Imagine, un verso ciascuno, da casa loro. Dal punto di vista musicale l’operazione è stata un enorme fallimento: “Accettiamo il fatto che ogni crisi umanitaria si debba beccare il suo patetico singolo di beneficenza cantato da un gruppo di celebrità”, ha scritto il New York Times, “ma nessuna crisi – di certo non una così grave come quella in corso – meritava questo. Nel corso di due minuti che sembrano lunghi venti, il classico di John Lennon viene preso a pugni e accoltellato, smembrato, amputato e abbandonato sul bordo della strada per la raccolta rifiuti”.