Ce ne sono quattro: le clamorose cazzate che il partner insiste a fare (pur avendogli chiesto di non farle), le eclatanti banalità che il partner si rifiuta di fare (pur avendogli chiesto di farle), le cazzate che piacciono al partner (pur avendogli spiegato che sono cazzate) e le meraviglie che al partner non piacciono (pur avendogli detto che sono meravigliose). La causa, insomma, è il partner.

Spara tutte le cartucce: usa le guaine e il lubrificante (tieni qualche asciugamano impilato sul comodino), pinzati i capezzoli con delle mollette (che siano sensibili o meno), prendi un vibratore potente con l’attacco per le guaine, infilati un butt plug (con la base larga!) nel sedere, leggi racconti erotici e/o guarda del porno. Superata una certa età per raggiungere i tuoi obiettivi a volte bisogna proprio schiacciare sull’acceleratore.

Sono un uomo di 57 anni, sposato ma separato, in discreta forma. Di solito mi masturbo di sera per dormire. Ma negli ultimi anni raggiungere l’orgasmo è diventato sempre più difficile. Mi viene duro, cerco di variare la tecnica, eppure non riesco a venire. A volte sto sveglio a masturbarmi per ore, prima di tentare di addormentarmi. I sex toys a guaina a volte aiutano, solo che sporcano perché serve il lubrificante, e quindi in genere li evito. Qualche consiglio magico su cose da provare?

Qual è la miglior posizione a tre? (Non dire “La torre Eiffel”).

La diga delle Tre gole.

***

Mi è aumentato un sacco l’affitto e sto pensando di aprire un accounto su OnlyFans per arrotondare. Che ne dici?

Mi hai inviato la domanda nei messaggi diretti su Instagram, così mi sono preso la libertà di scorrere il tuo feed. E la risposta è sì.

***

I romanzi erotici online mi aiutano a godere. Ultimamente mi sto informando sul bdsm, visto che in versione light compariva in alcuni libri letti di recente. Insomma ho cercato delle foto su Google. Di quello che ho trovato, niente sembra piacevole quanto quello che ho letto. Come fa un uomo a mantenere l’erezione mentre subisce cose all’apparenza dolorose? Prende un farmaco?

Per mantenere l’erezione durante le riprese, molti pornoattori assumono farmaci; qualcuno potrà forse prenderli anche per mantenere l’erezione mentre sopporta cose che non gli piacciono (anche se a molti pornoattori, come a molte persone normali, il bdsm piace), ma la maggior parte li assume per non perdere l’erezione nei momenti più noiosi delle riprese, per esempio quando si costruisce l’inquadratura, si spostano le telecamere, ci si fa legare, eccetera.

***

Come si riprogramma l’uccello perché resti duro con un’altra persona dopo decenni di autoerotismo?

S’introduce l’autoerotismo nel sesso a due che si ha la fortuna di fare con l’altra persona. E magari ci si procura qualche pillola per l’erezione.

***

Sono un’ex grassa. Come faccio a non odiare il mio corpo paragonato a quello della bella fanciulla con cui ci divertiamo io e il mio ragazzo?

“Il paragone è il ladro della gioia”, diceva non so più chi. Smetterla di confrontare i corpi è più facile a dirsi che a farsi, mi rendo conto, così come accettare un “sì” quando lo riceviamo. Ma se ho imparato io – a mia volta ex bambino grasso – puoi riuscirci anche tu.

***

Cosa pensi del tizio che è andato alla Folsom street fair di San Francisco imbrattato delle sue feci?

Che schifo.

***

Cosa prevede il galateo se durante una sessione di gola profonda si vomita sul partner?

Docciare, pulire, godere: magari in un orifizio più affidabile.

***

Un tizio che ho conosciuto su Biggercity si è trasferito dall’altra parte del paese nella mia città, dopodiché ha cambiato nickname scegliendone un altro che contiene anche il mio. È bono da morire, ma ho appena capito che potrebbe essere uno stalker. È un’ora che gli mando messaggini allusivi, rincoglionito dall’arrapamento, ma ora ho un po’ paura. Consigli?

Trasferirsi da un capo all’altro del paese per avvicinarsi a una persona conosciuta su un’app d’incontri e usare il suo nickname è in effetti leggermente da stalker. Ma grida anche “non ho un lavoro né degli amici” (è povero e non mancherà a nessuno) oppure “non ho bisogno di un lavoro né di amici” (è ricco e stronzo). Se l’istinto ti dice di bloccarlo, bloccalo.

***

Sono etero e cuckold. Ho fatto l’unica cosa che un cuckold non dovrebbe mai fare: prendermela con la mia ragazza perché ha fatto quel che le avevo chiesto. Ho cercato uno psicologo di vedute aperte, mi sono impegnato e ora sono pronto a riprovarci. Ma sono anche single. Consigli?

Uhm, sarà scontato e te l’avrà già detto lo psicologo, ma: cercarsi una nuova fidanzata e stavolta non fare cazzate?

***

Per la rubrica normale il mio argomento è troppo fuori tema, ma magari puoi infilarlo tra le Sveltine o chiedere ai lettori. A quali rubriche di consigli – in inglese e in corso di pubblicazione – rivolgeresti una domanda non abbastanza legata al sesso o alle relazioni?

Lista breve: Carolyn Hax, Miss Manners, Lizzie Post e Dan Post Senning, Lori Gottlieb, Meredith Goldstein e Alison Green.

***

Si può imparare a squirtare oppure è una cosa innata?

Ho parlato con donne che hanno cercato d’imparare e non ci sono riuscite: prevedibilmente, pensano che sia una cosa innata. E ho parlato con donne che ci hanno provato e ci sono riuscite: prevedibilmente, pensano che si possa imparare.

***

Consigli per un masochista in erba?

Non lasciarti fare niente che il partner non si sia già lasciato fare da altri. E poi: i migliori sadici sono i masochisti.

***

Ginosessuale e androsessuale sono identità sessuali vere o una cosa alla sapiosessuale?

Ginosessuale è chi è attratto dalle donne e/o dai tratti femminili, e androsessuale è chi è attratto dagli uomini e/o dai tratti maschili. Poiché esistono persone che corrispondono a queste definizioni, immagino tocchi accettare che siano vere identità sessuali. A differenza di sapiosessuale, che è una stronzata inventata.

***

È eticamente scorretto attribuire un mancato desiderio d’intimità affettiva e sessuale alla menopausa quando la faccenda è un po’ più complicata? È una mezza verità. Dovrei sentirmi in colpa?

Risparmiare una persona è un modo di amarla.

***

Boxer o slip?

Non mi interessa la confezione dei regali, purché i regali continuino ad arrivare.