In passato i politici nei guai a volte prendevano la parola e facevano memorabili discorsi oscuramente minacciosi volti a sottrarre non se stessi, ma il partito, la nazione, il bene comune, e chi più ne ha più ne metta, alle congiure infami.

Trump non fa discorsi, ma tweet, e ha il merito di preoccuparsi limpidamente solo di se stesso. Un suo intervento recente ha preso di petto il tema dell’ordine pubblico nelle grandi democrazie, muovendo dall’ennesima strage di studenti. Secondo lui non è il profittevole mercato delle armi a rendere la vita quotidiana insicura. E tutto sommato l’Fbi basta e avanza per tenere a bada quelli che, una volta acquistati legittimamente e liberamente potenti strumenti di morte, vanno a fare un massacro.

Il problema vero è la distrazione. Se l’Fbi invece di lavorare alla repressione preventiva in ogni campo della vita associata, si distrae dandosi a indagini prive di fondamento, che non c’entrano niente con la sicurezza nelle scuole e altrove – per esempio il Russiagate – è evidente che finisce per trascurare le segnalazioni di eventuali stermini. Di qui l’enunciazione implicita di una tesi che va incontro ai desideri più o meno segreti dei governanti del mondo: poche chiacchiere, una democrazia funziona alla grande solo quando si vigila assiduamente sui cittadini comuni e non si ficca il naso negli affari dei potenti.