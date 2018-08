Delusioni e sorprese alla mostra di Venezia

Ben più avvincente e umano era Apollo 13, del sottovalutato Ron Howard. Questo cinema non è capace di creare empatia e tantomeno di riattivare la dimensione profonda della memoria, se non quella ancestrale, di cui il cinema di Stanley Kubrick resta un esempio perfetto.

La noia e la poesia di Il primo uomo Damien Chazelle con Il primo uomo, che si avvale di Steven Spielberg come produttore esecutivo, è di nuovo insieme a Ryan Gosling. L’attore questa volta è nel ruolo di Neil Armstrong, il comandante della squadra di astronauti che compì il miracolo dell’allunaggio, un personaggio ossessivo che è una costante del cineasta. Chazelle racconta i tentativi, i fallimenti e i gravi lutti che si verificarono durante l’impresa, una storia veramente folle, tanto che ci si chiede fino alla fine come abbia fatto la navicella spaziale a partire e ritornare. Ma quelle sequenze – e ancora di più quelle familiari – sono in gran parte noiose, retoriche, melense, scontate.

La memoria e il passato, colti in una dimensione più o meno intima, sembrano essere il comune denominatore di tutti i primi quattro film del concorso. Quasi fosse un ripiegamento di sicurezza rispetto a un’attualità sempre più assurda e straripante di negatività, ma forse anche un modo di parlare del presente con più efficacia, usando lo schermo cinematografico come uno specchietto retrovisore.

Comincia con grandi nomi il festival del cinema di Venezia, anche se non sempre soddisfano le attese. Delude in buona parte Damien Chazelle, molto atteso dopo il successo di La la land . Sorprende invece Yorgos Lanthimos , molto più intenso del solito e meno divorato dal suo estetismo un po’ vacuo. Si conferma il messicano Alfonso Cuarón con un’opera inattesa.

Tuttavia, gli ultimi quaranta minuti di Il primo uomo, quando ci si avvicina all’allunaggio, valgono forse il biglietto. La visione della Luna dal punto di vista degli astronauti, il controcampo sui loro occhi neri che sembrano quasi la faccia oscura del satellite, sono poetici e al tempo stesso inquietanti. Veicolano sia la meraviglia per qualcosa di primigenio sia il terrore verso di essa, il romanticismo degli innamorati e il lupo mannaro. In un silenzio privo di suoni, si esprime il fascino per un’immobilità perenne che ha il sapore della morte.

La grazia di Roma

Roma di Alfonso Cuarón è la storia di un matriarcato imposto dall’immaturità maschile e dell’infanzia del regista a Città del Messico all’inizio degli anni settanta. È il suo primo film in spagnolo dai tempi di Y tu mamá también. Il quartiere della capitale messicana è il teatro di uno splendido ritratto familiare, filtrato in bianco e nero digitale, e con una camera che passa in rassegna gli ambienti lateralmente e orizzontalmente, complice anche un formato cinematografico molto ampio – quello del cinema popolare di un tempo e dalle sale affollatissime che a un certo punto Cuarón riprende. Una camera che con eleganza e fluidità esplora e seziona continuamente i luoghi, soprattutto gli interni, li abbraccia, anche grazie a un notevole lavoro sulla profondità di campo.

L’abitazione a due piani dove vive questa famiglia gioiosa, rumorosa quanto numerosa, di cui fanno parte anche due cameriere, è esplorata come un’architettura ricca di microstorie. Lo stesso vale per gli esterni. Con eleganza, senza che veramente ce ne accorgiamo, Cuarón inanella microepisodi di vita quotidiana che offrono il ritratto di un’epoca, di persone e classi sociali. Piano piano sposta il centro della narrazione su una della due giovani cameriere rimasta incinta e fa affiorare la brutalità con cui il potere in Messico reprime le istanze democratiche in quel periodo storico: il massacro noto come El Halconazo – durante il quale i paramilitari soffocarono una protesta di studenti, uccidendone circa 120 – è del 10 giugno 1971. È in questo contesto che il ragazzo che ha messo incinta la cameriera è abbandonato da tutti e a sua volta abbandonerà la ragazza.