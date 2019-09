I premi di Venezia sono coraggiosi ma a volte discutibili

Così come è coraggiosa e politicamente scorretta, la scelta di inserire in Concorso La mafia non è più quella di una volta di Franco Maresco (premio speciale della giuria), film con aspetti geniali ma che lavorando sulla dicotomia tra sguardo etico sulla realtà – rappresentato dalla grande fotografa Laura Letizia Battaglia – e sguardo cinico, ci pare che sia quest’ultimo a prendere il sopravvento con risultati discutibili. Ci riserviamo però un giudizio più meditato – visto il rischio concreto dell’overdose di film durante un festival – al momento della sua uscita in sala.

E dimostra inoltre, come abbiamo già sottolineato, una selezione dalle tematiche coraggiose e non accomodanti, sul piano politico-sociale, con opere che si offrono alla riflessione e alla discussione. Coraggiosa anche la scelta di inserire nel concorso un film d’animazione come No.7 Cherry Lane – premiato per la miglior sceneggiatura – che vede Yonfan, finora autore di interessanti lungometraggi dal vero, firmare qui un importante esperimento sulla storia di Taiwan, un film della memoria che s’incrocia con quella cinefila. Se troviamo il disegno dei personaggi e l’animazione mediocri, ma temperati da fondali potenti, evocativi ed originali, e la carne al fuoco forse troppa, ne salutiamo l’originalità e il coraggio politico.

Ottima la scelta di premiare con la Coppa Volpi femminile la marsigliese di origini campane – la Campania ha dominato il cinema italiano alla Mostra, una questione che meriterebbe un articolo a parte – Ariane Ascaride, umile ma più che apprezzabile attrice protagonista dei film di Robert Guédiguian, tra cui questo Gloria Mundi di cui abbiamo già scritto.

Luca Marinelli, vincitore della Coppa Volpi maschile per la sua eccezionale interpretazione del marinaio proletario in Martin Eden di Pietro Marcello, a nostro avviso è un attore che dimostra qui, in maniera forse definitiva, di poter ambire a diventare una possibile icona del nostro cinema anche a livello internazionale, come alcune figure ormai mitiche del cinema italiano degli anni sessanta e settanta.

Ed è di notevole grazia, raffinatezza e maggior profondità di quanto possa sembrare il film dello svedese Roy Andersson About endlessness, che sembra però concepito, anche per la sua brevità, come appendice al Leone d’oro Un piccione seduto su un ramo riflette sull’esistenza. Ci pare di conseguenza un po’ superfluo il Premio per la miglior regia che gli è stato attribuito.

Abbiamo lasciato per ultimo il secondo premio in ordine d’importanza, il Gran premio della giuria andato a J’accuse di Roman Polanski, sul caso Dreyfuss, un episodio storico che ha segnato la storia non solo della Francia ma dell’Europa. Lo abbiamo rivisto e il ricordo delle lentezze, a volte un po’ faticose, si sono dissolte di fronte alla potenza della messa in scena, a questo mondo rarefatto e sospeso di uomini non vivi (o di spietati uomini non degni, ma è la stessa cosa), che sarà squarciato dalla vita con l’affiorare della verità. E che dimostra, come già la favola dei protocolli di Sion, che gli ebrei sono stati perseguitati da sezioni deviate dei servizi segreti, un mistero sul quale il film contribuisce ad interrogarsi.

Film che meritano un dibattito

Si sono poi visti ottimi lavori quest’anno nelle altre sezioni, forse non eccezionali, ma che meriterebbero una copertura maggiore, talvolta un dibattito sui mezzi d’informazione.

Come per esempio nel Fuori concorso, dove è stato presentato l’incredibile

documentario State funeral di Sergei Loznitsa realizzato interamente con materiali di archivio sui funerali di Stalin, letti come summa della disumana manipolazione delle masse e del culto della personalità praticata dallo stalinismo, o Citizen K del

documentarista statunitense Alex Gibney, sulla crudele follia dello zar Putin vista attraverso la terribile vicenda umana vissuta dal miliardario Mikhail Khodorkovskij, perseguitato dal sistema putiniano, o ancora Collective del romeno Alexander Nanau, indagine implacabile sulla corruzione del sistema sanitario romeno e al contempo sulla manipolazione della verità compiuta del potere.