“Un hippy è una persona che ha i capelli come Tarzan, cammina come Jane e puzza come Cita”, ripeteva Ronald Reagan, all’epoca governatore della California. L’inizio ufficiale della Summer of love fu fatto coincidere con il solstizio d’estate, che nel 1967 cadde il 22 giugno, ma era da mesi che decine di migliaia di ragazzi e ragazze arrivavano a San Francisco da tutto il paese.

Le colline del quartiere di Haight-Ashbury, tra il Golden Gate park e la San Francisco state university, erano diventate la capitale di una rivoluzione culturale e sociale che parlava di pace, amore e libertà. E anche di musica, sesso e lsd.

Il movimento hippy e quello contro la guerra in Vietnam avevano unito le forze per dar vita a manifestazioni e concerti che culminarono con il primo grande evento della storia del rock: tra il 16 e il 18 giugno al Monterey pop festival suonarono gli Who, i Grateful Dead, i Jefferson Airplane, Jimi Hendrix e Janis Joplin. Cinquant’anni dopo San Francisco ricorda quell’estate con una decina di mostre. Nel frattempo la capitale della controcultura si è trasformata nel quartier generale delle grandi aziende tecnologiche, che producono enorme ricchezza e altrettanto enorme povertà.

Rory Carroll, sul Guardian, ha scritto che “qui oggi ‘comunità’ è un eufemismo per clienti e quando si dice ‘amore libero’ tutti pensano a Tinder”. San Francisco è la città con gli affitti più alti del mondo (in media 2.400 euro al mese per 50 metri quadrati) e, con Los Angeles e New York, una delle città degli Stati Uniti, e quindi del pianeta, dove vivono più miliardari.

Dietro a Dolores park, a poche centinaia di metri dalla casa di Mark Zuckerberg, dormono ogni notte decine di senzatetto. Sono 7.499 in tutta la città, secondo le ultime stime rese pubbliche il 16 giugno. Molti sono giovanissimi. Si accampano nei parchi e per strada. Ogni tanto la polizia li caccia. E loro, pazientemente, il giorno dopo ritornano.