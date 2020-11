Jantelagen è una parola svedese che significa “legge di Jante” ed è usata per descrivere la disapprovazione sociale di ogni forma di successo individuale. Prende il nome dall’immaginaria città di Jante che compare in un romanzo di Aksel Sandemose del 1933. “Quando qualcuno è famoso la gente si sforza di ignorarlo. Per esempio, oggi ero in un museo e c’era una mostra. In questa mostra comparivo quattro volte. Nel museo c’era una mia grande foto e nella libreria vendevano i miei libri. Però nessuno mi ha fermato o mi ha detto nulla. Mi guardavano e basta”.

In un’intervista al New York Times Magazine, Greta Thunberg parla di Jantelagen e non solo: “È vero che se una persona smette di mangiare carne non fa molta differenza. Ma il punto non è questo. È qualcosa di più grande. In un esperimento hanno preso quattro gruppi di persone. Al primo gruppo è stato detto: ‘Dovreste ridurre il vostro consumo di energia per risparmiare’. Al secondo gruppo hanno detto: ‘Fatelo per l’ambiente’. Al terzo: ‘Pensate al futuro dei vostri figli’. Al quarto gruppo hanno detto qual era il loro consumo di energia rispetto a quello dei vicini di casa. È diventata una gara. E il gruppo che ha ridotto di più il consumo energetico è stato proprio il quarto. Perché siamo animali sociali. Imitiamo i comportamenti degli altri. Io non ho smesso di volare né sono diventata vegana perché volevo ridurre la mia impronta di carbonio. Per sostenere la battaglia per il clima sarebbe stato più utile volare in giro per il mondo. Ma bisogna mandare un segnale per dire che stiamo attraversando una crisi. Se nessuno rompe questa catena di ‘Non lo faccio perché tanto nessuno fa niente’ allora nessuno cambierà. Non capiremo che questa è una crisi. Quindi non faremo pressione su chi è al potere. Ma se chi è al potere non sente la pressione, allora può continuare a non fare nulla. Se capisci davvero la scienza, allora sai cosa devi fare in quanto individuo. Sai che hai una responsabilità”.