Marco Bobbio, Troppa medicina. Un uso eccessivo può nuocere alla salute

Einaudi 158 pagine, 17 euro

È vero che, quando se ne ha la possibilità, è sempre meglio sottoporsi a esami medici o cure preventive? Il cardiologo Marco Bobbio pensa di no e lo spiega in questo libro. Spesso i costi (non solo economici) di un esame o anche di una cura superano i benefici che da essi ci si può attendere. Tendiamo a pensare che scoprire una malattia prima che si manifesti con i sintomi sia sempre utile, e che tutte le procedure usate nella pratica clinica siano efficaci e sicure, ma le cose non stanno così perché la medicina è lontana dall’offrire certezze (tanto nelle diagnosi, quanto nelle terapie), e perché molto spesso nutriamo nei suoi confronti aspettative eccessive.

Con molti esempi pratici, Bobbio mostra come queste aspettative nascano e si diffondano. I mezzi di comunicazione di massa hanno una grande responsabilità trattando, in genere, di cure miracolose e malasanità. Dal canto loro, però, anche medici e pazienti distorcono le informazioni, contribuendo al consumo di farmaci, visite, analisi, interventi, secondo modalità che invece di contribuire alla salute finiscono per metterla a repentaglio. Contro il consumismo medico il libro propone un approccio più sobrio e misurato alla pratica clinica, basandosi sul principio che “fare di più non significa fare meglio”.