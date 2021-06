Walter Van Tilburg Clark

Alba fatale

L’autore (1909-1971) ha dato al disprezzato e secondario genere western due grandi romanzi, questo e The track of the cat, che tornerà per lo stesso editore. Due libri che hanno dato vita a loro volta a due grandi film, diretti entrambi da William A. Wellman: Alba fatale (1943) e il quasi sperimentale e a colori e “melvilliano” La belva (1954), esempi innovativi di “western maggiorenne” (Bazin). Un terzo western di Wellman è memorabile, Cielo giallo, che si disse ispirato a La tempesta, come il libro di Clark La città delle foglie tremanti (Einaudi), che parlava di provincia – sempre il suo Nevada – e delle scelte che preludono alla vita adulta. Uno scrittore minore? Averne!

La forza e tensione della narrazione derivano anche dal fine dell’autore: affrontare di petto uno dei ripetuti orrori della società americana, la pratica del linciaggio, non solo nel “selvaggio west”. Tre vagabondi sono accusati di aver rubato bestiame e di omicidio, e linciati dai bravi cittadini, difesi inutilmente da qualche cowboy. Si saprà troppo tardi della loro innocenza. Nel cinema, Alba fatale dette inizio alla grande stagione di un nuovo western; in letteratura un genere affidato a (bravi) scrittori dozzinali trovò la sua dignità e la sua consacrazione. Anche la complessa epopea del west ha avuto chi ha saputo narrarla, fuori e dentro il suo mito.