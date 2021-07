Dušan Šarotar

Panorama. Narrazione sullo svolgersi degli eventi

Keller, 284 pagine, 17 euro

Gli italiani sembra ignorino tutto di un paese confinante (e bello) come la Slovenia e della sua capitale Lubiana, a cavallo tra Gorizia e Vienna. È da lì che viene uno scrittore vero, che ci ridà il piacere di una lettura esigente e intelligente che volutamente rimanda a certi maestri del secondo dopoguerra, in particolare Danilo Kiš e W.G. Sebald, due grandissimi e dolenti e vicini eredi dei Kafka e dei Joyce.

Come Kiš, Šarotar ha forti radici che però non lo intralciano nella ricerca di un proprio sentiero di conoscenza e di riflessione, e di autonomi modi di narrazione. Il suo viaggio parte dell’Irlanda e da un’Europa che ha ancora presenti i disastri della guerra e incontra verso l’Adriatico gli esiti di nuove guerre e violenze. Nuove persone e nuovi luoghi che l’autore documenta (come Sebald) con l’aiuto di fotografie, evocative nella loro calda immediatezza e che sembrano attestare quel che l’autore vede così come quel che l’autore pensa. E i tanti incontri con persone le cui radici si sono perse o confuse, tra esili e sconfitte, con gli incerti migranti di odissee singolari e di massa, rimandano a un oggi di sopravvivenze difficili e senza collettivi entusiasmi, dove l’errare è ricordo e ricerca di come sia ancora possibile dare un senso alla propria esperienza, alle comuni storie toccate dalla grande storia, pur sempre nemica.